Leyhe fiebert Medaillenübergabe entgegen

Falls auch Sie dem Wintersport nicht ganz so zugetan sind, folgt an dieser Stelle ein sachdienlicher Hinweis: Der Willinger Skispringer Stephan Leyhe hat am Montag gemeinsam mit seinen Teamkollegen im Mannschaftsspringen die erste Olympia-Medaille nach Hessen geholt. Glückwunsch dazu auch an dieser Stelle. Gewonnen hat Leyhe das olympische Edelmetall, in seinem Fall in Bronze gehalten, also bereits gestern. Erhalten wird er den besonderen Halsschmuck allerdings erst am Dienstagabend (Ortszeit Peking). "Gestern war ich erleichtert, heute spüre ich die pure Freude", sagte der fliegende Nordhesse am Morgen bei hr3. "Ich fiebere sehr darauf hin."