Update: Blockaden rund um Frankfurt

Update zu den Blockade-Aktionen in und um Frankfurt: Wie die Polizei mitteilte, haben sich Aktivistinnen und Aktivisten an zwei Standorten an Straßen festgeklebt, um den Verkehr zu blockieren. An der Blockade der A661 an der Kaiserlei-Kreuzung in Offenbach seien drei Personen beteiligt, an der B44 zwischen Frankfurt-Süd und Oberforsthauskreisel fünf Personen. Es kommt dort zu Verkehrsbehinderungen. Nach Angaben der Gruppe "Letzte Generation" sind Blockaden für heute nur an diesen zwei Orten geplant.