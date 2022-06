Hochheim feiert die Queen

Ich muss zugeben, dass ich dem Aufheben, das um die britischen Royals gemacht wird, nicht allzu viel abgewinnen kann. Trotzdem will ich Ihnen eine Meldung, in der die Queen und Hochheim am Main vorkommen, nicht vorenthalten: Heute wird mitten in den Weinbergen der Stadt im Main-Taunus-Kreis nämlich der 96. Geburtstag von Elisabeth II sowie ihr 70. Thronjubiläum nachgefeiert (Geburtstag: 21. April, "Platinum jubilee": 6. Februar). Zu diesem Anlass soll das Königin-Victoria-Denkmal wieder eingeweiht werden, das in den vergangenen anderthalb Jahren saniert wurde. Es erinnert an einen Besuch von Königin Victoria im Jahr 1845 - die Verwandtschaft in Hessen hatte. Moritz Landgraf von Hessen ist einer ihrer Urenkel. Übrigens stammte auch der verstorbene Prinzgemahl der heutigen Queen Elisabeth II, Prinz Philip, mütterlicherseits aus dem Hause Battenberg, einer Nebenlinie des Hauses Hessen.

Aber zurück zu Hochheim und dem Jahr 1845: Man sagt, dass Victoria von einer Weinprobe in Hochheim damals sehr angetan war. Der Weinberg, wo die Verkostung stattfand, wurde daraufhin nach der Queen benannt: "Königin-Victoria-Berg" heißt er bis heute. Kurz nach dem royalen Besuch in Hochheim wurde auch das Denkmal, eine goldverzierte Steinsäule, erbaut. Die Zinnen an der Spitze sollen denen des Windsor Castle nachempfunden sein. 145.000 Euro haben die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, das Land, der Main-Taunus-Kreis und die Stadt Hochheim sowie zahlreiche weitere Spender nun in die Sanierung gesteckt.