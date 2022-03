Hessen Kassel will Geflüchtete abholen

In der Regionalliga Südwest im Mittelfeld, bei tatkräftiger Hilfe für die Ukraine ganz vorne dabei: Die Fußballer von Hessen Kassel werden am Montag – so der aktuelle Planungsstand – ihren Mannschaftsbus in Richtung der ukrainischen Grenze schicken und 30 Geflüchtete nach Deutschland bringen. Das teilten die Nordhessen dem hr-sport mit. Darüber hinaus traten die für gewöhnlich in rot-weißen Trikots spielenden Löwen am Mittwoch im Hessenpokal beim Lichtenauer FV in blau-gelben Sondertrikots an und versteigern diese Jerseys nun. Der Erlös kommt einer Organisation zu, die sich um die Versorgung der Menschen in der Ukraine kümmert.