Frankfurt, Darmstadt und Wiesbaden steuern auf Hotspot-Regeln zu

Nach den Feiertagen steigt die Inzidenz in Hessen wie erwartet wieder stärker. Heute liegt sie nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 281,9 nach 252,3 am Vortag. Der Kreis Fulda ist mit 473,0 weiterhin Hotspot. Darauf steuern auch die Städte Frankfurt (409,2), Darmstadt (388,3) und Wiesbaden (385,1) zu. In allen dreien liegt die Inzidenz derzeit über der kritischen Marke von 350. Ist das an drei aufeinander folgenden Tagen der Fall, müssen die Städte strengere Maßnahmen beschließen.

In Wiesbaden sollen daher (vorausgesetzt, die Zahlen bleiben so hoch) ab Sonntag Alkoholverbote und eine Maskenpflicht in Fußgängerzonen gelten. Bei Veranstaltungen, in der Gastronomie und beim Sport wird auf 2G-Plus verschärft. Bordelle müssen schließen. Frankfurt und Darmstadt haben noch nichts bekanntgegeben. Beide Städte könnten schon am Samstag zum Hotspot erklärt werden. Alle Nachrichten rund um Corona finden Sie im anderen Ticker.

Update 8 Uhr: Auch Darmstadt plant Alkoholverbote und eine Maskenpflicht in der Innenstadt sowie 2G-Plus statt 2G. Beides soll ab Samstag gelten, wenn die Inzidenz morgen auch noch über 350 liegt.