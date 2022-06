Kassenprobleme bei Drogeriekette dm

Die Meldung, dass man in Frankfurt Knöllchen jetzt an der Supermarkt- oder Drogerie-Kasse bezahlen kann, klang ganz fortschrittlich. In der Drogeriekette dm hätte das gestern allerdings nicht geklappt. Wegen einer Softwarepanne funktionierten in vielen Filialen die Kassen nicht richtig. Nicht nur die Kartenzahlung war unmöglich, sondern auch bar ging nichts mehr. IT-Spezialisten hätten die Ursache rasch gefunden und den Fehler behoben, teilte das Karlsruher Unternehmen später mit. Kunden fühlten sich an Ende Mai erinnert, als in vielen Supermarkt- und Drogerieketten Kassen wegen Softwareproblemen nicht funktionierten. Damals war allerdings nur die Zahlung mit Karte ein Problem.