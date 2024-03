Guten Morgen!

Einen schönen guten Morgen zusammen! Es ist mal wieder Mittwoch, es ist mal wieder Morgenticker, es ist aber - ganz wichtig - kein Bergfest in der Woche. Ostern macht's möglich. Heute und morgen noch durchhalten, dann wartet ein gaaanz langes Wochenende. Na, wenn das mal nichts ist. Wenn Sie den Morgenticker nur für eine gute Nachricht geöffnet haben, können Sie ihn jetzt schon wieder schließen. Wenn Sie aber bleiben, freue ich mich, mit Ihnen ab jetzt bis 10 Uhr auf den Morgen zu blicken, darauf, was in der Nacht passierte und was der Tag noch so bringt. Mein Name ist Nico Herold und bei Fragen und Anmerkungen ist auch heute mein Mail-Postfach für alle offen. Let's go!