Unterstützung von Volontärin Merle

Wie schon angekündigt sind wir heute zu zweit am Tickern. Hier stellt sich die Kollegin selbst vor:

Ich bin Merle, 22 Jahre, aus Düsseldorf und seit Februar Volontärin beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt. Heute: die allererste Frühschicht meiner hr-Karriere und ich darf direkt mal beim Ticker mitlaufen. Was ich sonst so im hr mache - jeden Monat etwas anderes. Von Social-Media Beiträgen bei hr3 und YOUFM über das Mainzer Online-Content-Netzwerk funk bis zur Kulturberichterstattung in der Kulturunit, konnte ich mich hier schon wild austoben. Und da kommt natürlich noch so einiges. Bis 2025 wird das erstmal so bleiben.

Mein Steckenpferd ist tatsächlich das eher weniger Inhaltliche, sondern das Planerische. Denn da komme ich auch her – vor dem Volo habe ich Marketing gelernt und gemacht und in die Richtung wird es mich im hr wohl auch ziehen. Aber jetzt heißt es erstmal Marcel so gut es geht unterstützen und nirgendwo im Weg stehen!