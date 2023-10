Brandstifter? Nächster Brand in Großkrotzenburg

Zum vierten Mal innerhalb weniger Tage hat es gestern Abend in Südhessen in einem landwirtschaftlichen Betrieb gebrannt, dieses Mal in Großkrotzenburg (Main-Kinzig). Als die Feuerwehr eintraf, standen auf einem Feld hunderte Strohballen in Flammen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Bereits einen Tag zuvor hatte es nur wenige hundert Meter entfernt ein Feuer gegeben - Heuballen und eine landwirtschaftliche Halle brannten. Die Feuerwehrleute hätten zwischen beiden Einsätzen inklusive Nachlöscharbeiten nicht einmal eine Stunde Zeit zum Ausruhen gehabt, sagte Gemeindebrandinspektor Michael Thieroff. Die Polizei hält es für möglich, dass zwischen beiden Bränden ein Zusammenhang besteht.

Vergangene Woche hatten schon in Egelsbach (Offenbach) 1.000 Strohballen in einer Lagerhalle gebrannt, in Modautal (Darmstadt-Dieburg) ebenfalls 1.000 Strohballen und landwirtschaftliches Gerät. Die Brandursache ist in allen Fällen noch ungeklärt, auch ein Serienbrandstifter kann nicht ausgeschlossen werden.