Explosion und Brand zestören Doppelhaus

In einem Wohngebiet in Lauterbach ist ein Doppelhaus vom Einsturz bedroht. In dem Wohnhaus war am Abend ein Feuer ausgebrochen, ein Bewohner wird seither vermisst. Nach Angaben der Polizei soll es zuvor eine Explosion gegeben haben. Kurz darauf standen beide Doppelhaushälften in Flammen. Sie wurden so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass sie vorerst nicht bewohnbar sind. Wegen der akuten Einsturzgefahr konnten die Einsatzkräfte das Haus nicht nach dem Mann absuchen. Zwei weitere Bewohner erlitten leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache der Explosion aufgenommen. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt.