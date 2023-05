Polizei findet "blinden Passagier" in Unfallauto auf A3

Es klingt erstmal nach einem normalen Unfall: Auf der A3 am Mönchhof-Dreieck bei Raunheim (Groß-Gerau) hat ein 18 Jahre alter Autofahrer am Samstag einen anderen Pkw riskant überholt, kam ins Schleudern und landete am Straßenrand.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, fand sie am Unfallort dann gleich mehrere Merkwürdigkeiten vor. Im Kofferraum des Unfallautos lag ein 19 Jahre alter "blinder Passagier", leicht verletzt. Außerdem entdeckten die Beamten dort noch eine weiße Sturmhaube und zwei leere Patronenhülsen. Damit nicht genug: Am Fahrbahnrand lag noch eine Schreckschusspistole, die der Fahrer seinem Beifahrer laut Polizei nach dem Unfall zugesteckt hatte - und dieser hatte sie dann am Straßenrand abgelegt. Wie das alles zusammenhängt und was der 19-Jährige im Kofferraum machte, ermittelt jetzt die Polizei.