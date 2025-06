S-Bahn-Verkehr in Frankfurt nach Unfall mit Ausfällen

In Frankfurt kommt es seit dem Morgen im S-Bahn-Verkehr zu Ausfällen und Verspätungen. Grund ist ein tragischer Unfall am Frankfurter Hauptbahnhof. Eine Person hatte sich dort in der Nacht in den S-Bahn-Tunnel gelegt. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei erklärte, wollte der- oder diejenige wohl neben den Gleisen schlafen. Eine S-Bahn erfasste die Person, sie starb noch am Unfallort. Aktuell sind deshalb die meisten S-Bahn-Gleise am Hauptbahnhof gesperrt, die meisten S-Bahnen verspäten sich um 10 bis 40 Minuten, einige fallen auch ganz aus. Die S1 wird derzeit über die Fernbahnstrecke umgeleitet mit Halt in Frankfurt-Süd. Die Linien der S5 enden vorzeitig in Frankfurt-Rödelheim.