A5-Rastplatz Heg-Berg nach Lkw-Unfall weiter gesperrt

Der Rastplatz Heg-Berg an der A5 bei Mücke (Vogelsberg) ist gesperrt, nachdem dort am Freitag ein Lkw zwischen Grünberg (Gießen) und Homberg/Ohm in die Leitplanke geprallt war. Dabei wurde der Tank des Lastwagens aufgerissen, in der Folge liefen rund 800 Liter Diesel aus. Seitdem laufen an der Unfallstelle aufwändige Sanierungsarbeiten. So mussten laut Vogelsberger Zeitung bis zu 80 Tonnen kontaminiertes Erdreich ausgebaggert werden. Heute soll die ausgehobene Fläche mit neuer Erde befüllt werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 18 Uhr.