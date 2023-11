Geldautomatensprengung in Volksbank im Odenwald

Kaum ein Tag ohne Geldautomatensprengung: Diesmal schlugen die Täter in der vergangenen Nacht in der Odenwald-Gemeinde Lützelbach zu. Nach Angaben von Zeugen sollen mindestens drei Täter an der Sprengung in einer Volksbank-Filiale im Ortsteil Seckmauern beteiligt gewesen sein. Sie flüchteten demnach in einem dunkelfarbenen, hochmotorisierten Fahrzeug vom Tatort, wie die Polizei mitteilte. Ob und wie viel Geld gestohlen wurde, war zunächst unklar. An dem Gebäude sei ein erheblicher Schaden entstanden.