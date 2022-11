Cold Case aus Flörsheim bei "Aktenzeichen XY"

Das Landeskriminalamt in Hessen rollt einen alten Fall aus dem Main-Taunus-Kreis wieder auf und bemüht dafür auch "Aktenzeichen XY". In der Sendung, die am heutigen Abend um 20.15 Uhr im zweiten deutschen Fernsehen ausgestrahlt wird, geht es um einen sogenannten Cold Case aus dem August 2003. Damals war ein Rentner in seinem Haus in Flörsheim überfallen und getötet worden. Der Täter oder die Täter hatten den 86-Jährigen mit Kabelbindern an Mund und Hals gefesselt und ihm außerdem ein Küchenmesser in die Brust gestoßen. Blutverlust und Halsfesseln führten laut LKA zum Tod. Ob etwas gestohlen wurde, sei unklar. Ebenso gebe es keine Anhaltspunkte, wer es gewesen sein könnte. Für einen entscheidenden Hinweis winkt es eine Belohnung in Höhe von 23.800 Euro.