Guten Morgen!

Einen schönen guten Morgen zusammen! Ja, doch, ich bin's wieder, nicht wundern. Was den Morgenticker also betrifft, beginnt die neue Woche so, wie die alte am Freitag endete. Ich hoffe, es stört Sie nicht. Wenn nein, können wir ab jetzt bis 10 Uhr ja auf den Morgen schauen, was in der Nacht passierte und was der Tag so bringt. Mein Name ist Nico Herold und bei Fragen und Anmerkungen können Sie mir gerne eine Mail schreiben. Let's go!