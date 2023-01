Kondolenzbuch für Benedikt XVI.

Nach dem Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI. wird sich heute der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Limburgs Bischof Georg Bätzing, als erster in das offizielle Kondolenzbuch in der Apostolischen Nuntiatur in Berlin eintragen. Auch in Limburg liegt eines der nur drei Kondolenzbücher in Deutschland für den verstorbenen Papst. Trauernde können sich im Dom in das Buch eintragen. Benedikt XVI. war am Silvestermorgen im Alter von 95 Jahren gestorben. Die Begräbnisfeierlichkeiten für ihn finden am Donnerstag in Rom statt.