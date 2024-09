Strohballen-Brand in Lollar

In Lollar (Gießen) läuft seit gestern Nachmittag ein größerer Feuerwehreinsatz: Es brennen Strohballen in einer Lagerhalle, deshalb liegt ein starker Rauchgeruch in der Luft, der auch in Gießen deutlich wahrzunehmen ist. Deswegen sollen die Anwohner in Lollar vorsorglich ihre Fenster und Türen geschlossen halten. Die Feuerwehr hat den Brand mittlerweile unter Kontrolle.

Zur Brandursache ermittelt die Polizei. Es ist bereits das dritte Mal innerhalb von einer Woche, dass in Lollar Strohballen in Flammen aufgehen. Am Donnerstag hatten etwa 150 Strohballen gebrannt, am Samstag vor einer Woche waren es 120. Die Brandermittlungen laufen auf Hochtouren.