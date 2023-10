"Donnerstag für gute Kitas": Mahnwachen beginnen

Beschäftigte aus Kitas in Hessen wollen heute mit von Verdi initiierten Mahnwachen beginnen. Das Motto der Gewerkschaft: "Es donnert in den Kitas – Kinder und Beschäftigte gefährdet!". Treffpunkt ist um 13 Uhr vor dem Landtag in Wiesbaden. Bis Weihnachten soll es in vielen Bundesländern vor Regierungsgebäuden wöchentlich solche Mahnwachen geben.

Die zuständige Gewerkschaftssekretärin für Hessen, Jana Beißert, sagte vorab: "Das System Kita bricht zusammen und alle schauen zu?" In diesen Bildungsbereich müsse investiert werden. Mit Bezug auf das Fachkräfte-Radar für Kita und Grundschule der Bertelsmann-Stiftung aus dem Jahr 2022 gab Verdi an, dass in Hessen bis 2030 etwa 27.000 Fachkräfte fehlen werden.

Die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Christine Behle erklärte: "Die Personaldecke in den Kitas ist inzwischen so dünn, dass weder für Eltern noch für die Kinder ein verlässliches Angebot stattfinden kann. Die Kolleginnen und Kollegen sind froh, wenn Kinder und Beschäftigte den Tag heil überleben. Das kann so nicht weitergehen und das werden die Kita-Beschäftigten jetzt mit ihren Mahnwachen deutlich machen."