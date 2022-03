Prozessbeginn: Mutter soll Kind erdrosselt haben

Ein Jahr nach dem Fund einer Babyleiche in Waldkappel-Bischhausen (Werra-Meißner) steht ab heute die Mutter des Kindes wegen Totschlags vor dem Kasseler Landgericht. Laut Anklage soll sie den Säugling direkt nach der Geburt in ihrer Wohnung mit der um den Hals gelegten Nabelschnur erdrosselt haben.

Anschließend habe die heute 19-Jährige den Jungen in einem Graben unweit der Wohnung abgelegt, so die Staatsanwaltschaft Kassel. Eine Spaziergängerin entdeckte das in ein Handtuch und einen Kapuzenpullover eingewickelte Neugeborene am 16. März 2021 nahe des Radwegs am Ortsrand von Bischhausen. Die Angeklagte gibt laut Staatsanwaltschaft an, das Kind tot zur Welt gebracht zu haben. Zum Prozessauftakt heute sind zwei Experten und acht Zeugen geladen. Mehr dazu lesen Sie hier.