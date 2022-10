Guten Morgen!

Es ist noch dunkel und frisch draußen - gleich zwei Gründe, sich nochmal in die Decke zu kuscheln und andere arbeiten zu lassen. Dafür ist der Morgenticker ja schließlich da. Bis 10 Uhr erfahren Sie hier in kleinen Häppchen, was in der Nacht passiert ist und was der Morgen in Hessen noch so bringt. Mein Name ist Anja Engelke. Schreiben Sie mir gerne, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben. Fotos können Sie hier hochladen, in das Postfach werde ich auch ab und zu schauen. Bereit? Dann mal los.