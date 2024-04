Elefanten aus Botswana - für den Opel-Zoo?

Seit einigen Tagen kursiert eine Nachricht durch die Medienlandschaft, die etwas groß und grau daherkommt: Der offenbar sehr verärgerte botswanische Präsident Masisi hat angekündigt, Deutschland 20.000 Elefanten zu überlassen. Grund dafür ist, dass die Bundesregierung die Einfuhr von Jagd-Trophäen verbieten will - das fördere Armut und Wilderei in Botswana und schade dem Land, so der Präsident. hr1 hat mit dem Direktor des Opel-Zoos Thomas Kauffels gesprochen - dem einzigen Zoo in Hessen, in dem es Elefanten gibt. Darin klären wir auch: Wie viele Elefanten können wir in Hessen überhaupt noch aufnehmen?

Hier gibt's das gesamte Interview zum Nachhören. Töröööh! 🐘