Polizei: Weitere Blockade-Aktionen möglich

Die Frankfurter Polizei hat nach den gestrigen Verkehrsblockaden durch die sogenannte "Letzte Generation" vor weiteren Aktionen gewarnt. Aktivisten und Aktivistinnen hatten sich am Montagmorgen am Katharinen-Kreisel in Frankfurt auf die Fahrbahn gesetzt und sich an die Straße festgeklebt. Die A648 musste daraufhin zeitweise zwischen Frankfurt-Rödelheim und dem Westkreuz Frankfurt gesperrt werden. Parallel kam es auch rund um die A66 an der Miquelallee zu Protesten.

Die Aktivisten und Aktivistinnen erklärten, dass sich ihre Aktion am Finanzplatz Frankfurt "gegen die ungebremste Finanzierung neuer Infrastruktur für Öl, Kohle und Gas im In- und Ausland" richte. Informationen darüber, wo heute Blockaden stattfinden könnten, nannte die Polizei nicht. Die Aktivisten der selbst ernannten "Letzten Generation" bestätigten auf hr-Anfrage, dass Aktionen in Frankfurt geplant seien.