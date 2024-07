Guten Morgen!

Einen schönen guten Morgen zusammen! Na, gestern Abend auch noch EM-Finale geguckt? Wenn ja, dürften Sie heute früh ähnlich ausgeschlafen sein wie ich. Sagen wir es mal so: Gut, dass es keine Verlängerung gab. Und mit dem neuen Europameister Spanien können wir ja jetzt dann auch in die neue Woche starten, oder? Im Morgenticker schauen wir jetzt zumindest bis 10 Uhr darauf, was der Morgen so bringt, was außerdem in der Nacht passierte und was am Tag noch ansteht. Mein Name ist Nico Herold und bei Fragen und Anmerkungen können Sie mir gerne eine Mail schreiben. Vamos!