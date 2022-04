Hochhaus-Brand in Langen: Bewohner dürfen zurück

Nach einem Kellerbrand in einem Hochhaus in Langen (Offenbach) haben die Bewohnerinnen und Bewohner die Nacht auswärts verbracht, unter anderem in der Stadthalle. Insgesamt wohnen 440 Menschen in dem Hochhaus mit 19 Stockwerken, aber nicht alle waren in dem Gebäude, als der Brand ausbrach. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten 150 Menschen ins Freie und löschten den Brand. Außerdem wurde für alle Wohneinheiten Strom und Wasser abgestellt. Den Bewohnern wurde laut Polizei freigestellt, wieder in ihre Wohnungen zurückzukehren. Wer das nicht wollte, konnte die Nacht auch in der Stadthalle verbringen. Die Stadt hatte rund 150 Feldbetten aufgestellt, die laut Polizei auch in Anspruch genommen wurden. Ein Teil der Bewohnerinnen und Bewohner sei auch bei Freunden und Bekannten unter gekommen. Heute soll im Laufe des Tages die Versorgung des Hauses wieder hergestellt werden. Mehr über den Brand erfahren Sie hier.