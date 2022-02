Gesuchter Sicherungsverwahrter gefasst

Ein in Kassel geflohener sicherungsverwahrter Mann ist in einem Hotel in Baunatal (Kassel) festgenommen worden. Ein Zeugenhinweis habe zur Festnahme des 67-Jährigen in der Nacht geführt, teilte die Polizei am frühen Morgren mit. Er sei zurück in die Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Wie genau es zu seiner Flucht kommen konnte, werde nun ermittelt. Der 67-Jährige hatte am Donnerstag bei einem begleiteten Ausgang in einem Einkaufszentrum in der Kasseler Innenstadt die Flucht ergriffen. Er stellte keine akute Gefahr für andere Menschen dar, wie die Polizei mitteilte.