Ulrichstein kommt ins Kino

Nicht Cannes, Venedig oder Berlin - nein, in Nidda (Wetterau) hat heute Abend im Lumos-Kino der Film "Was man von hier aus sehen kann" Premiere. Eigentlich spielt der Film, der auf dem gleichnamigen Roman von Mariana Leky beruht, im Westerwald - gedreht wurde aber in Ulrichstein (Vogelsberg). Corinna Harfouch spielt Selma, eine Dorfbewohnerin, die den Tod voraussehen kann. Jedes Mal, wenn ihr im Traum ein Okapi erscheint, stirbt am nächsten Tag jemand im Dorf.

Der Blumenladen, das "Haus der Einkehr" oder die Eisdiele aus dem Film stehen "in echt" alle in Ulrichstein. "Der Blumenladen in der Marktstraße ist eigentlich ein Friseur, der ausgeräumt werden musste", erzählt Bürgermeister Edwin Schneider. Seine Kleinstadt könnte durch den Film bekannter werden, denkt er: "Ich hoffe, dass zumindest im Abspann steht 'Wir danken der Stadt Ulrichstein'". Wer jetzt neugierig geworden ist: Am 29. Dezember startet der Film bundesweit in den Kinos. hr-Reporter Rainer Battefeld hat sich an den Drehorten in Ulrichstein vorab schon umgehört: