Hallo 👋

... und einen schönen guten Morgen! Hui, wann habe ich zuletzt getickert? Es muss Wochen her sein. Ich freue mich auf die nächsten vier Stunden mit Ihnen, mal sehen, was sich in Hessen so am Abend, in der Nacht und am Morgen getan hat. Ich bin Sophia Averesch, per Mail erreichbar und dankbar für Hinweise, Anregungen und müdigkeitsbedingte Fehlerkorrekturen. Na dann, los geht's.