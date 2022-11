Sieben Eintracht-Spieler nehmen an Weltmeisterschaft teil

Großer Erfolg für Eintracht-Stürmer Randal Kolo Muani. Er rückt für den verletzt ausfallenden Christopher Nkunku (Leipzig) nach und nimmt mit Frankreich an der Winter-Weltmeisterschaft in Katar teil. Kolo Muani debütierte kurz nach seinem Wechsel nach Frankfurt am 22. September für die französische Nationalmannschaft. Der 23-Jährige überragte in seinem ersten Halbjahr bei der Eintracht. In 23 Pflichtspielen jubelte Kolo Muani über acht Treffer und elf Vorlagen.

Kolo Muani ist nach Daichi Kamada (Japan), Kevin Trapp, Mario Götze (beide Deutschland), Djibril Sow (Schweiz), Jesper Lindström (Dänemark) und Kristijan Jakic (Kroatien) Eintrachts WM-Teilnehmer Nummer sieben.