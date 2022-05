Guten Morgen!

Das Gute an Sonntagsdiensten ist, dass einem der Montag gar nicht so schlimm vorkommt. Man bleibt im (Arbeits-)Rhythmus. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen guten Morgen! Schön, dass Sie die neue Woche mit dem Morgenticker starten. Mein Name ist Antje Buchholz. Bis 10 Uhr erfahren Sie in unserer Frühaufsteherrunde, was in Hessen los ist. Sie können sich gerne auch am Ticker beteiligen, indem Sie mir eine Mail schicken.