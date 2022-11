Mann attackiert Partnerin - 32-Jährige in Klinik

In Marburg ist eine 32-Jährige Frau von ihrem Lebenspartner schwer am Kopf verletzt worden. Ein Notarzt sei zwischenzeitlich von einer Lebensgefahr ausgegangen, sagte eine Polizeisprecher am Morgen. Die Auseinandersetzung sei in einer Wohnung eskaliert und der gleichaltrige Mann habe die Frau mit einem Gegenstand verletzt. Bei seiner Festnahme am Montag sei er mit einem Messer bewaffnet gewesen und die Beamten hätten Pfefferspray eingesetzt. Die 32-Jährige sei in einer Klinik und außer Lebensgefahr.