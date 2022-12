Clearingstelle für Geflüchtete schließt

In Frankfurt schließt in dieser Woche die sogenannte Clearingstelle für Geflüchtete aus der Ukraine, weil weniger Menschen aus dem Kriegsland nach Hessen kommen. Pro Woche kommen in Frankfurt bis zu zehn Geflüchtete an. Sollten jedoch wieder mehr Menschen aus der Ukraine hierher fliehen müssen, kann die Anlaufstelle schnell und unbürokratisch wieder geöffnet werden. Derzeit leben rund 2.000 ukrainische Geflüchtete in Frankfurt in Hotels, in Gemeinschaftsunterkünften und in einer Sporthalle.