Lkw zusammengestoßen - A5 bei Alsfeld in beide Richtungen gesperrt

Nach einem Unfall auf der A5 zwischen Alsfeld-West und Homberg (Ohm) im Vogelsbergkreis müssen Autofahrer und Autofahrerinnen noch bis in den Mittag mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Aktuell ist die A5 dort wegen Bergungsarbeiten in beide Richtungen voll gesperrt. Laut Polizei waren in einer Baustelle gestern Abend gegen 19 Uhr zwei Lkw zusammengeprallt.

Nach Angaben der Beamten verlor einer der beiden Fahrer aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Lkw, durchbrach mit seinem Fahrzeug die Fahrbahntrennung stieß dort mit einem entgegen kommenden Lkw zusammen. Dabei wurde das Führerhaus des entgegen kommenden Lkw abgerissen und auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

Beide Lkw-Fahrer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die Baustelleneinrichtung wurde laut Polizei komplett zerstört, der entstandene Schaden an den Lkw liegt bei schätzungsweise 200.000 Euro. Die A5 wird an der Unfallstelle schätzungsweise noch bis mindestens zum Mittag in beide Richtungen gesperrt sein.