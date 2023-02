Zugausfälle wegen kranker Fahrer oder Baustellen

Der Verkehr auf Hessens Straßen rollt an diesem Freitagmorgen relativ problemlos. Auf der Schiene gibt es einige Ausfälle, weil Fahrerinnen und Fahrer erkrankt sind - genauer gesagt auf den Strecken der Regionalbahnen RB11, RB21 und RB58.

Und für Menschen, die die RB61 nutzen, hat der Rhein-Main Verkehrsverbund (RMV) schon vorab einen Hinweis herausgegeben: In der Nacht von Samstag auf Sonntag fällt wegen Bauarbeiten an der Main-Neckar-Brücke der Halt am Frankfurter Hauptbahnhof aus, stattdessen hält der Zug am Südbahnhof. Und wer auf die Züge RE98 und RE99 setzt, muss von Samstag an bis zum 12. März mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Grund sind in diesem Fall Bauarbeiten für den Ausbau der S6-Strecke. Kommen Sie dennoch gut und sicher ans Ziel!