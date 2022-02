Bahnverkehr in Teilen Hessens beeinträchtigt

Wer mit der Bahn in den Norden Deutschlands fahren will, muss sich darauf einstellen, dass das heute nix mehr wird. Die Bahn stellt wegen Sturmtief "Ylenia" den Fernverkehr in mehreren Bundesländern ein. In Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg verkehren keine Züge des Fernverkehrs, wie das Unternehmen am Morgen mitteilte. Auswirkungen gebe es auch in anderen Bundesländern.

Jetzt noch zum Bahnverkehr hier in Hessen: In Teilen des Landes ist es wegen es Sturms am Morgen zu Verspätungen und Zugausfällen gekommen. Wegen eines umgestürzten Baums musste laut Bahn die Strecke zwischen Dreieich-Buchschlag und Langen (Offenbach) gesperrt werden. Betroffen davon waren die S-Bahn-Linien S3 und S4 sowie die Regionalbahnen RB67 und RB68. Es komme zu Verspätungen und Teilausfällen, ein Busnotverkehr sei eingerichtet.

Auch zwischen Neustadt und Stadtallendorf (Marburg-Biedenkopf) sowie zwischen Langgöns (Gießen) und Butzbach (Wetterau) müsse wegen des Unwetters mit Verspätungen und Teilausfällen gerechnet werden. Hier waren der Regionalexpress RE30 sowie die Regionalbahnlinien RB40, RB41 und RB49 betroffen. Weitere Beeinträchtigungen meldete die Deutsche Bahn zudem für die Regionalbahn-Linie RB61 zwischen Neu-Isenburg und Langen-Flugsicherung (Offenbach) sowie für die S-Bahn-Linie S2 in Lorsbach (Main-Taunus).