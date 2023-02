Putins Kopf in Frankfurter "Leichenhalle"

Wir bleiben direkt beim Thema: Da nach dem Faschingsumzug bekanntlich vor dem Faschingsumzug ist, hat der große Rat der Frankfurter Karnevalsvereine in den vergangenen Tagen die Motivwagen abgebaut und wiederverwertbare Einzelteile eingelagert. Dinge, die nicht mehr gebraucht werden, kommen – fein säuberlich getrennt – in den Müll. Figuren, die es verdient haben, auch in den kommenden Jahren durch den närrischen Kakao gezogen zu werden, kommen in die sogenannte "Leichenhalle" in Fechenheim. In dieser Lagerhalle stehen ab sofort der nackte Wladimir Putin neben Peter Feldmann, Giovanni Infantino und Christine Lambrecht. Der Putin-Kopf, so erzählt es Figurenbau-Künstler Sven Tadic, ist bereits zehn Jahre alt. Ob er innen hohl ist, ist nicht bekannt.