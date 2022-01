Mainova erhöht Gas- und Strompreise für Neukunden

Der Energieversorger Mainova hat seine Gas- und Strompreise im neuen Jahr für Neukunden saftig erhöht. Neue Kunden zahlen für eine Kilowattstunde Erdgas nun 30 Cent - fast dreimal so viel wie Bestandskunden. Ähnlich sieht es bei den Strompreisen aus: Hier werden pro Kilowattstunde 80 statt 33 Cent fällig. Zuvor hatten zahlreiche Billiganbieter tausenden Kunden in Hessen gekündigt, weil sie sich wegen der stark gestiegenen Beschaffungspreise für Erdgas und Strom die Belieferung nicht länger leisten konnten. Zahlreiche Kunden fielen in die Grundversorgung, 5.000 allein bei Mainova. Das Unternehmen muss nun offenbar auch kurzfristig teuren Strom und Gas am Markt beschaffen, was die gestiegenen Preise für Neukunden erklären würde. Der Wiesbadener Versorger ESWE und die Städtischen Werke Kassel hatten zuvor gewarnt, die hohe Zahl der Neukunden könne auch den Grundversorgern Probleme bereiten.