Polizei-Einsatz wegen Tai-Chi-Übung

Nach so viel Blaulicht am frühen Morgen folgt nun meine Lieblings-Meldung des Tages. Mit Schmunzel-Faktor. Und dann auch noch aus meiner Hood. Schöner kann es doch nicht sein. Et voila:

Im ebenso schönen wie wuseligen Frankfurter Günthersburgpark hat am Dienstag ein vermeintlich Schwert-schwingender Mann einen Polizeieinsatz ausgelöst. Laut einer Mitteilung war in der Mittagszeit ein Notruf eingegangen, wonach der Verdächtige in der Nähe eines Kinderspielplatzes Kampfbewegungen mit einem Schwert ausführe. Folge: Die Beamten rückten an, überwältigten den Übeltäter, legten ihm Handschellen an und stellten dann fest: Der Arme hatte lediglich Tai-Chi-Übungen ausgeführt, bei dem Schwert handelte es sich um ein stumpfes Sportgerät. Der Mann wurde freigelassen. Seine Brille, so die Polizei, wurde bei dem Übergriff beschädigt und ist nun ein Fall für die Versicherung.