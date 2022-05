Polizei rettet Entenküken

Einen geretteten Hund hatten wir heute Morgen schon, jetzt geht es mit flauschigen Küken weiter: In Frankfurt haben Polizeibeamte neun kleine Enten vor einem Krähenangriff gerettet. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich die Entenmama das Dach des Polizeipräsidiums in der Marie-Curie-Straße als Zuhause ausgesucht. Gestern wurden die Beamten dann durch Fiepen und lautes Geschnatter auf die Notsituation der Küken aufmerksam - Entenmama "Erna" hatte das Nest bereits verlassen und wohl nicht bemerkt, dass ihr zwei Tage alter Nachwuchs noch nicht so schnell folgen konnte. Die beiden Krähen hätten sich lauernd auf die leichte Beute positioniert, schreibt die Polizei. Beherzt griffen zwei Polizisten zu und setzten die hilflosen Küken erst in einen Karton und dann an einen Teich. Mama Erna nahm sie dort in Empfang.