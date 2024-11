Hochwasser: Meldestufe 1 an mehreren Gewässern

Gestern hat es ja teils kräftig geschüttet in Hessen, das macht sich bei den Pegelständen bemerkbar. Die Meldestufe 1 ist derzeit an fünf Stellen überschritten, unter anderem an der Kinzig in Gelnhausen, an der Modau in Darmstadt-Eberstadt und an der Fulda in Bronzell.

Meldestufe 1 ist erreicht, wenn Gewässer voll sind, teilweise sogar über die Ufer treten