Warmer Frühlingsregen zum Jahresende

Heute Morgen zeigt mein Thermometer in Frankfurt schon 11 Grad an. Im Laufe des Tages wird es laut unserer Wettervorhersage noch wärmer - 16 Grad sind im Rhein-Main-Gebiet drin, in Kassel 14 und in Korbach 12 Grad. Dabei bleibt der Himmel meist wolkenverhangen, es kann vor allem am Vormittag regnen oder nieseln. In höheren Lagen sind stürmische Böen möglich.

Zum Jahreswechsel bleibt die Vorhersage ähnlich: Mit 10 bis 15 Grad bei einem Mix aus dichten Wolken, Sonne und etwas Regen verabschiedet sich das alte Jahr. Das neue kommt mit weiteren Wolken, aber weniger Regen. Klingt für mich nach Aprilwetter.