"Offen für Vielfalt" – Initiative feiert fünfjähriges Bestehen

"Offen für Vielfalt - geschlossen gegen Ausgrenzung". Das steht auf Vorder- und Rückseite von Türschildern, die man vielerorts in Nordhessen sehen kann. Diese Schilder kommen von der gleichnamigen Kasseler Initiative und diese feiert nun ihr fünfjähriges Bestehen. Die Initiative ist in Nordhessen fest verwurzelt, die Schilder setzen auch andernorts in Hessen ein Zeichen, beispielsweise in Hanau und Frankfurt.

Ausschlaggebend für die Gründung waren die gewalttätigen Ausschreitungen in Chemnitz im Jahr 2018; nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke bekam die Initiative noch mehr Zulauf. Der CDU-Politiker war in der Nacht zum 2. Juni 2019 auf der Terrasse seines Hauses in Wolfhagen-Istha (Kassel) vom Rechtsextremisten Stephan Ernst erschossen worden.

Seit fünf Jahren setzt sich “Offen für Vielfalt” für mehr Vielfalt und Diversität am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft ein, zum Beispiel durch Vorträge für Betriebe. Inzwischen gehören mehr als 30 Unternehmen, Vereine und Organisationen aus der Region der Initiative an. Heute eröffnet sie zur Feier des Tages ihre erste, eigene Geschäftsstelle mitten in Kassel.