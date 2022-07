Protestaktion: Umweltschützer tragen Wasser in den Vogelsberg

Mit einer symbolträchtigen Protestaktion wollen Umweltschützer auf den Wassermangel in Hessen und eine für sie fragwürdige Verteilung aufmerksam machen. Denn Frankfurt zum Beispiel bezieht einen großen Teil seines Wassers aus dem Vogelsberg. Gegen diesen "Raubbau", wie es Kritiker nennen, regt sich Unmut. Besonders die Schutzgemeinschaft Vogelsberg stemmt sich dagegen. Sie hat zusammen mit anderen Akteuren einen "Wasserlauf" organisiert.

Morgen tragen Menschen aus Verbänden, Vereinen und Kommunen mit einem Staffellauf das Trinkwasser von Frankfurt entlang der Nidda in das Gewinnungsgebiet des Vogelsbergs zurück. Um 9 Uhr geht es los am Alten Flugplatz in Bonames, anschließend können sich Interessierte ab 10 Uhr in Bad Vilbel, dann in Assenheim (11 Uhr), ab 12 Uhr in Nidda und ab 13 Uhr am Niddastausee anschließen. Am Nachmittag soll gegen 17 Uhr die Wasserübergabe an der Nidda-Quelle, nördlich des Hoherodskopfes, erfolgen.