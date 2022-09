Milliarden-Investitionsstau an Hessens Schulen

Rund zwei Milliarden Euro: So hoch schätzt die Lehrergewerkschaft GEW den Investitionsbedarf an den Schulen in Frankfurt. In den anderen Städten und Gemeinden belaufe sich der Investitionsstau zusammengerechnet noch einmal auf eine ähnliche Summe. Besonders wenig investiert nach einer Recherche meiner Kollegin Hanna Immich der Kreis Kassel, besonders viel der Hochtaunuskreis. In Frankfurt tue sich zwar was, aber das könne den Rückstau so schnell nicht ausgleichen, schreibt sie.