Keine Testpflicht mehr an Schulen

Hessens Schulen gehen am Montag einen weiteren Schritt in Richtung Normalität: Nach der Masken- entfällt nun auch die Testpflicht. Allerdings stellt das Land den Schülern noch zwei kostenlose Tests pro Woche für Zuhause zur Verfügung.

Unterricht an der Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule in Wiesbaden Bild © Benjamin Holler/hr

An der Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule in Wiesbaden wurden sie wie in vielen anderen Schulen in Hessen heute in Fünferpacks an die Schülerinnen und Schüler verteilt. Die meisten Kinder und Jugendlichen sagten dem hr-Reporter, sie wollten sich auch weiter testen. Außerdem sei es parktisch, dass man sich jetzt zuhause testen könne, so könne der Unterricht schneller starten. (Bei dieser Antwort standen möglicherweise die Lehrer im Hintergrund ... ) Die Rektorin Stephanie Storz-Leopold äußerte allerdings die Sorge, dass manch ein Test auch im Müll landen werde.