Zahl der Strafverfahren nach Eritrea-Festival dürfte steigen

Die Zahl der Strafverfahren nach den Ausschreitungen am Rande des umstrittenen Eritrea-Festivals in Gießen dürfte nach Einschätzung des Vizepräsidenten des Polizeipräsidiums Mittelhessen noch steigen. Viele Videoaufnahmen und andere Beweismittel würden noch ausgewertet, teilte Vizepräsident Torsten Krückemeier am Montagabend in Gießen mit. Die Ereignisse würden sorgsam nachbereitet und analysiert. An den vier Einsatztagen rund um das Festival wurden nach Polizeiangaben rund 130 Menschen in Gewahrsam genommen, bisher seien 125 Strafverfahren eingeleitet worden, größtenteils wegen Landfriedensbruchs.