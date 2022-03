Eichhörnchen in Wiesbaden gerettet

Sie wollen am Morgen direkt eine gute Nachricht hören? Eine Geschichte mit Happy End? Kein Problem! Denn in Wiesbaden hat die Feuerwehr gestern ein eingeklemmtes Eichhörnchen gerettet. "Herr Eichhorn", so wurde der arme Tropf zumindest von den Einsatzkräften genannt, hatte sich in einem Fenster eingeklemmt. Wie das Tier da hin kam? Die Nüsse, die direkt hinter dem gekippten Eingangstor lagen, sahen wohl zu einladend aus. Auf halber Strecke war aber Schluss, die Konsequenz: Der Kopf lugte in die Wohnung, der Schwanz hing in der Luft. Ende der Nüsse-Mission. Die Feuerwehr nahm sich der Sache an, hob den Eichhörnchen-Einbrecher von außen langsam wieder hoch und brachte ihn im Anschluss wieder auf den Boden. Ohne sichtbare Verletzungen rannte "Herr Eichhorn" (haben Sie einen besseren Namen, dann her damit) im Anschluss wieder los. Das mit dem Einbrechen darf er aber gerne nochmal üben.