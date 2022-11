Millionen durch Auswertung der "Paradise Papers"

Solidarität mit den iranischen Frauen

In Bensheim (Bergstraße) findet am Sonntag eine Solidaritäts-Kundgebung für die protestierenden Frauen im Iran statt. Organisiert wird die Veranstaltung unter dem Motto "Women, Life, Freedom" von einem Bündnis aus über 25 Initiativen, Institutionen und Parteien, darunter auch die Kreisschüler*innen-Vertretung und der Verein "Fabian Salars Erbe“ von Bundesverdienstkreuzträgerin Salome Saremi-Strogusch, die sich seit vielen Jahren für mehr Zivilcourage einsetzt. "Wir wollen den Frauen im Iran mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen, die sie hier vor allem in der Politik zu wenig bekommen", sagt Saremi-Strogusch. "Es sterben noch immer Menschen auf den Straßen im Iran, die gegen ein brutales Regime für Freiheit und Menschenrechte kämpfen."

Neben Redebeiträgen unter anderem von betroffenen Frauen soll auch traditionelle iranische Musik gespielt werden. "Es ist schön zu sehen, dass sich so viele Menschen von der Bergstraße an der Veranstaltung beteiligen", so Saremi-Strogusch. Die Kundgebung findet von 15 bis 17 Uhr auf dem Marktplatz in Bensheim statt.