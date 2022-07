Tarifrunde für LH-Bodenpersonal ergebnislos vertagt

Die erste Runde der Tarifverhandlungen in Frankfurt für das Lufthansa-Bodenpersonal hat noch kein Ergebnis gebracht. Wie die Gewerkschaft Verdi am Abend mitteilte, soll am 13. Juli in Hamburg weiter verhandelt werden. Sie fordert, dass sich alle Stundenlöhne deutlich vom gesetzlichen Mindestlohn absetzen, und verlangt mindestens 350 Euro mehr pro Monat. Die Tarifrunde für die 20.000 Beschäftigten fällt mitten in eine Zeit von chaotischen Zuständen an Flughäfen und Flugstreichungen der Lufthansa, weil Personal fehlt. Auch am Frankfurter Flughafen drohen die Sommerferien zu Chaos-Tagen zu werden. Schnelle Besserung ist offenbar nicht in Sicht.