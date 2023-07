Flughafen bereitet sich auf Ferienstart vor

Der Flughafen Frankfurt bereitet sich derzeit auf den großen Ferienansturm vor. In Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland ist am Freitag der letzte Schultag, dann haben es die Kinder und die Lehrer - und auch die Eltern endllich geschafft. Am Flughafen geht der Stress dann aber so richtig los: Der Betreiber Fraport erwartet am ersten Ferienwochenende an jedem einzelnen Tag mehr als 200.000 Fluggäste. Das sind bereits wieder fast so viele wie an den Verkehrsspitzen vor der Corona-Flaute.

Der Flughafen hat nach eigenen Angaben eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, damit ein Abfertigungschaos mit vielen Verspätungen und Flugausfällen wie im vergangenen Jahr ausbleibt. Dazu gehören neben der digitalen Technik mehr Personal, eine engere Abstimmung mit den Fluggesellschaften und ihren Dienstleistern sowie eine exaktere Planung jeder einzelnen Flugzeugabfertigung.